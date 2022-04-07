Украину уличили в отходе от сделанных в Стамбуле предложений

Лавров заявил, что Украина отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле

В своем новом проекте мирного соглашения Украина отошла от предложений, сделанных российской стороне в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись обращения министра есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта», — заявил глава МИД РФ. Он отметил, что Украина убрала из нового проекта пункты, связанные с военными учениями и статусом Крыма.

Украина, по словам Лаврова, отказалась от нераспространения международных гарантий безопасности для нее на Крым и Севастополь. Вместо этого украинская сторона внесла «размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля».

Кроме того, Киев отказался согласовывать с Россией военные учения на украинской территории. «В поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено, теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», — заявил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена продолжать переговоры с Россией. Глава республики отметил, что Киев заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой, и назвал возможным мирное соглашение с Россией.