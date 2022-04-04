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Зеленский заявил о намерении продолжать переговоры с Россией

Президент Украины Зеленский назвал возможным мирное соглашение с Россией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Украинская сторона намерена продолжать переговоры с Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время посещения города Буча, передает ТАСС.

Глава республики отметил, что Киев заинтересован в дипломатическом урегулировании конфликта с Москвой, и назвал возможным мирное соглашение с Россией.

«Украина должна обрести мир. Мы в Европе XXI века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что во время интервью американскому телеканалу президент Украины обратился к властям США с просьбой предоставить Киеву тяжелое вооружение. При этом он заявил, что считает ошибкой отказ республике в членстве в НАТО.

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Алевтина Запольская
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