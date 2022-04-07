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В Уфе пройдет выставка старинных полотенец

На выставке «Вышитая история народа» в Уфе покажут старинные полотенца и рушники

Фото: страница «Башкирский ИКЦ имени М.Гареева» во «ВКонтакте»

В Уфе 14 апреля пройдет выставка «Вышитая история народа», посвященная Дню национального костюма в Башкортостане. Об этом сообщает портал «Башинформ».

В Государственном концертном зале «Башкортостан» покажут коллекцию старинных полотенец из музеев историко-культурных центров. Посетители смогут увидеть изделия 12 народов, проживающих в республике.

Например, Татарский историко-культурный центр представит полотенце, которому более 100 лет. Оно принадлежит жительнице села Буздяк Амине Сакаевой, полотенце досталось ей от прабабушки.

Кроме того, в экспозицию войдут рушники — расшитые полотенца из домотканого холста. Раньше они служили украшением жилища и считались своеобразным символом, который связывает человека с его родом.

Ранее в марте в Башкирии прошел II Межрегиональный форум народных мастеров по ткачеству. Организацией мероприятия занималась школа сэсэнов «Урал батыр» при Сибайском колледже искусств имени Валеева. Участники форума обсудили материалы для издания книги по ткачеству, провели выставку тканых материалов и ручных ткацких станков.

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Мария Гейн
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