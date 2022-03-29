В Башкирии прошел форум народных мастеров по ткачеству

В Республике Башкортостан прошел II Межрегиональный форум народных мастеров по ткачеству

В Республике Башкортостан прошел II Межрегиональный форум народных мастеров по ткачеству. Организацией мероприятия занималась школа сэсэнов «Урал батыр» при Сибайском колледже искусств имени Валеева, пишет «Башинформ».

Участники форума обсудили материалы для издания книги по ткачеству, провели выставку тканых материалов и ручных ткацких станков. Народные мастера в течение трех дней давали мастер-классы по работе на четырех видах станков, а также по изготовлению поясов.

В рамках мероприятия также прошли конкурс лучших мастер-классов по ткачеству и конкурс методических разработок от народных мастеров. В состязаниях приняли участие 75 конкурсантов из Сибая, Уфы, а также из Абзелиловского, Хайбуллинского, Кугарчинского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского, Кигинского, Архангельского и Мечетлинского районов.