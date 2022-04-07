Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео

В Красноярском крае две школьницы провалились под лед и утонули

В Красноярском крае две школьницы утонули, провалившись под лед во время прогулки по замерзшей реке Кан. Видео с моментом происшествия публикует Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел 6 апреля в Канске. На кадрах видно, как девочки пытаются перейти на другой берег реки. Школьницы проваливаются в полынью, когда им остается пройти несколько метров.

По информации канала, девочкам было 14 и 15 лет. За несколько минут до гибели они выкладывали видео своей прогулки по льду, в котором говорили, что до противоположного берега идти ближе, чем возвращаться обратно.

Полицию вызвал случайный прохожий, который стал свидетелем происшествия. Тела девочек до сих пор не найдены. Водолазы продолжают обследовать русло реки.

Ранее в Ленинградской области утонул семилетний школьник, гулявший под присмотром тети по берегу Невы. Ребенок спрыгнул с причала на лед, который не выдержал его веса.