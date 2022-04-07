Путин простится с Жириновским

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин посетит церемонию прощания с Жириновским

Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который скончался в среду, 6 апреля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее стало известно, что место похорон скончавшегося председателя ЛДПР Владимира Жириновского решили изменить. Они состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в Москве в 08:00. Церемония прощания будет проводиться в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка с 11 до 13 часов, а похоронная церемония начнется в 14:00.

О смерти политика 6 апреля сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Позднее данные о смерти лидера партии подтвердили в партии ЛДПР и Минздраве.