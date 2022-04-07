Место похорон Жириновского решили изменить

Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище 8 апреля

Место похорон скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского решили изменить. Они состоятся 8 апреля на Новодевичьем кладбище. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось о том, что политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Отпевание пройдет в храме Христа Спасителя в Москве. Начало в 8:00. Церемония прощания будет проводиться в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка с 11 до 13 часов, а похоронная церемония начнется в 14:00.

О смерти Жириновского 6 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Позднее данные о смерти Жириновского подтвердили в партии ЛДПР и Минздраве.

По словам Володина, Жириновский был ярким и талантливым политиком, который «глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел».