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Кремль раскрыл детали совещания Путина с Совбезом

Песков: Путин обсудил с членами Совбеза ход спецоперации на Украине и переговоры с Киевом

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход операции на Украине, а также переговоры с Киевом. Такие детали совещания раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в четверг, 7 апреля, ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на совещании также была затронута тема о провокации украинской стороны в городе Буча.

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«Была акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», — пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля подчеркивал, что по ситуации в Буче важно провести реальное, беспристрастное и независимое расследование.

3 апреля киевские власти и зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой российские военные якобы убивали мирных жителей в Буче. На распространяемых кадрах были видны трупы людей.

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Анна Щербакова
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