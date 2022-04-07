В Совфеде назвали причину поставки оружия с Запада на Украину

Сенатор Джабаров назвал циничным законопроект США о ленд-лизе для помощи Украине

США решают свои политические геозадачи — ослабить Россию, чтобы эта война продолжалась как можно дольше. Такие причины поставки оружия с Запада на Украину назвал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, подобную «помощь» Запад оказывал странам после Великой Отечественной войны. «Украинцы должны понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что рано или поздно США сделают Украину нищей, когда потребуют вернуть деньги, потраченные на нее во время спецоперации, обратно. «Американцы считали, что деньги есть деньги, а то, что мы положили 27 миллионов жизней своих солдат, офицеров, гражданских лиц, спасая мир от нацизма, — это деньгами не оценивают американцы», — заключил сенатор.

7 апреля сенат США одобрил законопроект, согласно которому позволено поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Так, президенту страны Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины».