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В Башкирии состоится конкурс песен «Башкирский соловей»

В Башкирии 23 апреля состоится конкурс исполнителей народных песен «Башкирский соловей»

Фото: Отдел культуры МР Иглинский район РБ

В Иглинском районе Республики Башкортостан состоится конкурс исполнителей народных песен «Башкирский соловей» имени Магафура Хисматуллина. Об этом сообщает «Башинформ».

Мероприятие пройдет с 22-го по 23 апреля. Его цель — сохранение и развитие традиций вокально-исполнительской школы региона, поиск одаренных и ярких исполнителей и содействие их творческому росту. В состязании примут участие ученики школ искусств и музыкальных учреждений, студенты и профессиональные исполнители, а также участники групп художественной самодеятельности.

23 апреля состоится гала-концерт и награждение победителей. Исполнителей, в частности, наградят в категориях «За лучшее исполнение народной песни», «Приз зрительских симпатий» и «Лучший ансамбль».

Ранее сообщалось, что сотрудники «Союзмультфильма» в честь Дня российской анимации проведут открытый онлайн-урок для школьников и расскажут им о закулисье создания мультфильмов.

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Евгений Шульгин
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