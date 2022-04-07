Сотрудники «Союзмультфильма» проведут онлайн-урок по анимации для школьников

«Союзмультфильм» проведет открытый онлайн-урок для школьников 8 апреля

Сотрудники «Союзмультфильма» в честь Дня российской анимации проведут открытый онлайн-урок для школьников и расскажут им о закулисье создания мультфильмов. О планах киностудии со ссылкой на пресс-службу сообщает ТАСС.

У учащихся будет возможность побеседовать с художником-постановщиком Юлией Евдокимовой и режиссером Евгением Жирковым из творческой группы мультсериала «Простоквашино» и подробнее узнать о создании популярного проекта. Вместе с тем, в рамках урока будет проведен мастер-класс по прикладной анимации с участием педагога-аниматора «Союзмультклуба» Марины Горской.

Рассказывая о мероприятии, гендиректор киностудии Борис Машковцев подчеркнул, что занятия анимацией — хорошая возможность раскрыть творческий потенциал. «Мы будем только рады, если для кого-то из сегодняшних школьников наш урок станет отправной точкой для профессионального самоопределения», — цитирует Машковцева пресс-служба.

Агентство отмечает, что урок организован студией при поддержке Фонда новых форм развития образования. «Участие в такого рода мероприятиях является важным фактором развития у ребят цифровых навыков, повышения интереса к современным компьютерным технологиям и технологиям виртуальной и дополненной реальности», — заявил первый заместитель гендиректора, директор центра информационно-аналитического и проектного сопровождения Фонда новых форм развития образования Роман Ершов.

В марте сообщалось, что участники фестиваля L'arte del Arco захотели провести мастер-классы для учеников музыкальных школ. Мастерством с детьми делились в том числе и первый концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого театра России Петр Кондрашин, а также японская скрипачка Кокоро Имагава.

