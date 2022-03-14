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Музыканты проведут мастер-классы для учеников детских музыкальных школ Казани

Участники фестиваля L'arte del Arco проведут мастер классы для учеников музыкальных школ

Фото: предоставлено пресс-службой оркестра La Primavera

Музыканты России, участники X фестиваля L'arte del Arco проведут мастер классы для учеников детских музыкальных школ Казани, Республика Татарстан. Об этом в понедельник, 14 марта, пишет «Татар-информ».

В понедельник детей ждут мастер-классы от первого концертмейстера группы виолончелей оркестра Большого театра России Петра Кондрашина и японской скрипачки Кокоро Имагавы. В среду, 16 марта занятия проведут музыканты оркестра Pratum Integrum. Мероприятия проводятся в Музее имени Горького и Шаляпина.

Отмечается, что 13 марта мастер-классы уже провели скрипач Александр Тростянский и альтисты Сергей Полтавский и Павел Романенко. «Считаю проведение мастер-классов одной из важных составляющей фестиваля L'arte del Arco, возможно, являющейся даже более значимой, нежели концертная, ведь любой музыкант стремится к общению с более опытными коллегами», — заявил Романенко.

X фестиваль L'arte del Arco стартовал в Казани в воскресенье, 13 марта. В рамках мероприятия в столице республики, а также в Набережных Челнах и Нижнекамске будут проведены пять концертов.

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Евгений Шульгин
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