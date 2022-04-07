Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию

Аналитики заявили, что число желающих переехать в Испанию россиян выросло на 72 процента

Граждане России массово заинтересовались переездом в Испанию — число подобных запросов по итогам марта 2022 года выросло почти на 72 процента относительно января. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Значительный рост (плюс 87,3 процента) связанных с релокацией в европейскую страну заявок специалисты зафиксировали и по сравнению с показателями октября 2021 года. Наибольший интерес к переезду в Испанию проявили жители Москвы — доля запросов от общего числа составила 58,37 процента, а с января количество желающих выросло на 76,57 процента.

Вторую строчку занял Санкт Петербург — доля жителей этого города от общей массы обращений достигла 21,7 процента. Число запросов при этом выросло на 80,24 процента с начала года. Тройку лидером замкнул Екатеринбург с долей в 3,44 процента и выросшим на 66,46 процента с января количеством запросов.

Самый значительный рост числа обращений по поводу переезда в Испанию аналитики отметили в Воронеже — в марте их оказалось почти в 2,5 раза больше, чем в январе. Единственным городом, где, по оценкам Spain-Real.Estate, количество запросов сократилось, стал Омск — о переезде в Испанию в указанный период задумали на пять процентов меньше жителей.

Ранее аналитики портала выяснили, что спрос россиян на покупку недвижимости в Испании в феврале вырос на 10,9 процента. Эксперты отметили, что популярность жилья в европейской стране среди граждан России растет несколько месяцев подряд. Наибольший интерес при этом вызывает покупка частных домов и вилл.