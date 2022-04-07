Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию

Аналитики заявили, что число желающих переехать в Испанию россиян выросло на 72 процента

Фото: Harrison Fitts / Unsplash

Граждане России массово заинтересовались переездом в Испанию — число подобных запросов по итогам марта 2022 года выросло почти на 72 процента относительно января. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Значительный рост (плюс 87,3 процента) связанных с релокацией в европейскую страну заявок специалисты зафиксировали и по сравнению с показателями октября 2021 года. Наибольший интерес к переезду в Испанию проявили жители Москвы — доля запросов от общего числа составила 58,37 процента, а с января количество желающих выросло на 76,57 процента.

Вторую строчку занял Санкт Петербург — доля жителей этого города от общей массы обращений достигла 21,7 процента. Число запросов при этом выросло на 80,24 процента с начала года. Тройку лидером замкнул Екатеринбург с долей в 3,44 процента и выросшим на 66,46 процента с января количеством запросов.

Самый значительный рост числа обращений по поводу переезда в Испанию аналитики отметили в Воронеже — в марте их оказалось почти в 2,5 раза больше, чем в январе. Единственным городом, где, по оценкам Spain-Real.Estate, количество запросов сократилось, стал Омск — о переезде в Испанию в указанный период задумали на пять процентов меньше жителей.

Ранее аналитики портала выяснили, что спрос россиян на покупку недвижимости в Испании в феврале вырос на 10,9 процента. Эксперты отметили, что популярность жилья в европейской стране среди граждан России растет несколько месяцев подряд. Наибольший интерес при этом вызывает покупка частных домов и вилл.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Барщевский предупредил о колоссальном росте коррупции в России
Моргенштерн решил стать гражданином Израиля
Стало известно о добровольной сдаче оружия бывшими бойцами теробороны в Херсоне
Россияне массово заинтересовались переездом в Испанию
Мишустин выступил с призывом к депутатам Госдумы
В Москве проведут усиленный рейд среди водителей каршеринга
Мишустин заявил о серьезности санкций
Валерия рассказала о перевоспитании ушедшей из дома дочери
Мишустин рассказал об ограблении России «пиратами»
Россиян предупредили об опасностях весеннего солнца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.