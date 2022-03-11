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Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

Спрос россиян на приобретение недвижимости в Испании за месяц вырос на 10,9 процента

Фото: Florian Wehde / Unsplash

В феврале 2022 года россияне бросились скупать жилье в Испании. По данным портала Spain-Real.Estate, спрос граждан России на недвижимость в этой европейской стране за месяц вырос на 10,9 процента. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты отметили, что количество запросов от россиян на приобретение жилья в Испании растет с октября 2021 года — пять месяцев подряд. По оценкам специалистов, в феврале 2022 года спрос на объекты в стране оказался на 56,94 процента выше, чем в аналогичный период в 2021-м, и на 45,63 процента, чем в 2020-м.

По оценкам аналитиков, сильнее всего в феврале 2022-го спрос вырос на приобретение частных домов и вилл — количество запросов увеличилось на 35,15 процентов относительно января того же года. На момент проведения исследования самый дешевый частный дом в Испании был выставлен на продажу за 11,7 миллиона рублей — на этот бюджет можно приобрести жилье в регионе Галисия. Речь идет о доме площадью 83 квадратных метра в городе Серседа.

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Ранее в феврале специалисты Spain-Real.Estate выяснили, что самым популярным у россиян городом Испании оказался Аликанте. По словам экспертов, доля потенциальных покупателей, которые рассматривали недвижимость именно в этой локации, превысила 19 процентов. Второе место по количеству запросов на покупку жилья заняла Марбелья, а третье — Торревьеха.

Нина Ташевская
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