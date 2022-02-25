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Назван любимый испанский город российских покупателей жилья

Аликанте признан самым популярным среди россиян городом Испании для покупки недвижимости

Фото: Steffen Lemmerzahl / Unsplash

В январе-феврале 2022-го самым популярным среди россиян городом Испании для покупки недвижимости признан Аликанте, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру». Доля потенциальных покупателей, которые рассматривали недвижимость именно в этой локации, превысила 19 процентов.

При этом количество запросов по этому городу с октября-ноября 2021-го выросло на 31 процент, подсчитали аналитики. Вторую строчку по уровню популярности заняла Марбелья. Доля запросов по этому городу составила 16 процентов. Замыкает топ-3 любимых «российских» городов Торревьеха. Его доля составила 15,4 процента.

Всего в начале 2022-го россияне интересовались приобретением недвижимости в 39 испанских городах и провинциях. Городами-антилидерами в январе-феврале названы Бильбао и небольшой городок Рокетас-де-Мар в провинции Альмерия. Спроса на покупку недвижимости в этих локациях, в отличие от осени прошлого года, в начале 2022-го не оказалось.

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Ранее сообщалось, что в городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, самая дешевая квартира продается за 2,4 миллиона рублей. Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 930 объектов недвижимости.

Нина Ташевская
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