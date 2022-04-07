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69-я параллель

Российские ученые создали полезный для освоения Арктики наноспутник

Ученые из Самары создали наноспутник SamSat-ION, который будет полезен в освоении Арктики

Фото: Altium

Ученые из Самарского национального исследовательского университета имени Королева разработали наноспутник SamSat-ION для мониторинга состояния ионосферы — он будет полезен для освоения Арктики и Антарктики. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

«Оперативные данные о состоянии ионосферы крайне важны в таких отраслях, как спутниковая связь, навигация, метеорология, особенно это актуально для полярных и приполярных регионов, где возмущения ионосферы от солнечной активности велик», — заявил заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета Игорь Белоконов.

По его словам, российские специалисты завершают работы по сборке наноспутника, также проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Аппарат в ходе испытаний должен выдержать имитацию условий пребывания на орбите в термовакуумной камере.

SamSat-ION планируют запустить в 2022 году на солнечную синхронную орбиту, высота которой около 550 километров. Уточняется, что спутник может пробыть там около 19 лет.

В 2022 году также планируется запустить наноспутник VIZARD-SS1, который поможет школьникам изучить дрейф льдов в Арктике. Для отображения результатов исследования будет использоваться специальное приложение.

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Анастасия Шейкина
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