В России запустят спутник для изучения дрейфа льдов и судоходства в Арктике

Наноспутник VIZARD-SS1, который поможет школьникам изучить дрейф льдов в Арктике, будет запущен в России в 2022 году. Об этом заявили в Sitronics Group, передает ТАСС.

«С помощью наноспутника учащиеся изучат направление дрейфа льдов и аспекты обеспечения безопасности судоходства в Северном ледовитом океане», — сообщили в компании.

Там добавили, что для отображения результатов исследования будет использоваться специальное приложение — оно покажет на карте позицию передатчика и его трек перемещения. Также будет видно движение спутника на орбите.

По словам президента компании Николая Пожидаева, проект поможет повысить уровень безопасности мореплавания и эффективности судохождения. Название спутнику дали в честь первого искусственного спутника Земли, пояснили в компании.

Ранее в России создали уникальную платформу для изучения Арктики «Северный полюс». Она вмораживается в лед и является первым за девять лет судном, которое позволяет получать постоянные данные о природе Севера.