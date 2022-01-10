Исследователь рассказал об условиях жизни на уникальной базе России в Арктике

На уникальной ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс» в Арктике будет бассейн и спортзал. Об условиях жизни на российской базе рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доктор географических наук Александр Макаров в интервью «Российской газете».

По его словам, на «Северном полюсе» также есть комфортабельные каюты и удобная одежда. Полярники будут дрейфовать в высоких широтах, где не всегда работает спутниковая связь, поэтому решается вопрос об обеспечении участников экспедиции качественным интернетом, подчеркнул Макаров.

«Но комплекс научных наблюдений будет развернут и на льду, рядом с судном. [Исследователи] будут ходить с корабля на лед на работу. Неблагоприятные погодные условия гарантированы. Романтики тоже хватит. А как без нее полярнику?» — сказал исследователь.

Он добавил, что для уменьшения вероятности встречи с белым медведем во время экспедиции на платформе выставят специальную сигнализацию и тепловизоры. Помимо этого, группы ученых будут сопровождать специально обученные люди.

Ранее ученые выяснили причину изменения климата в Арктике. По их данным, на это повлиял прежде всего океан, а не атмосфера. За время экспедиции специалисты отобрали более девяти тысяч проб воды.