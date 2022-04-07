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В музей-заповедник «Аркаим» в Челябинской области вернулись лебеди

Лебеди-шипуны вернулись с зимовки в заповедник «Аркаим» в Челябинской области

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В историко-культурный заповедник «Аркаим» в Челябинской области с зимовки вернулись краснокнижные лебеди. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Лебеди-шипуны ежегодно покидают Южный Урал и направляются зимовать в Центральную Азию. В пресс-службе заповедника рассказали, что в этом году птицы задержались и прилетели позже обычного срока (ранее это происходило в двадцатых числах марта).

Отмечается, что лебеди, как правило, селятся на Александровском пруду, но иногда они предпочитают выводить потомство на реке Караганка.

4 апреле сообщалось, что в Прибайкальском национальном парке зафиксировали пробуждение первого в этом году медведя. Зимний сон хищников продолжался около 200 дней. Туристы встретили зверя в Еланцинском лесничестве.

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Валентина Процкова
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