На Байкале начали просыпаться медведи

В Прибайкальском национальном парке в выходные зафиксировали пробуждение первого в этом году медведя, зимний сон хищников продолжался около 200 дней. Об этом сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», передает Байкал Daily.

«В этом году первый медведь встречен там, где мы меньше всего его ожидали — в Еланцинском лесничестве. Туристы, находясь на льду Байкала в районе залива Бирхин, заметили зверя на береговой каменистой полосе», — рассказала научный сотрудник Татьяна Денисова.

Она отметила, что услышав людей, медведь поспешил скрыться в ближайших зарослях.

Ранее стало известно, что три медведя проснулись в Екатеринбургском зоопарке. Медведь Карат, пожилая медведица Ветка и гималайский медведь Гай вышли из спячки 23 марта. По словам работников учреждения, животные проснулись еще две недели назад, однако не захотели выходить из берлог из-за переменчивой погоды.