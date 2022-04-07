Минобороны заявило об уничтожении резервной украинской техники

Минобороны заявило об уничтожении резервов военной техники ВСУ в Житомирской области

Вооруженными силами России был нанесен ракетный удар по скоплению украинской военной техники. Об этом в четверг, 7 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области», — объяснил он.

Генерал-майор уточнил, что в результате ракетного удара был уничтожен резерв техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая предназначалась для переброски украинским войскам на Донбассе.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон. Кроме того, были сбиты три беспилотных летательных аппарата, среди которых оказались два «Байрактара ТБ-2».