Минобороны заявило об уничтожении резервной украинской техники
Вооруженными силами России был нанесен ракетный удар по скоплению украинской военной техники. Об этом в четверг, 7 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области», — объяснил он.
Генерал-майор уточнил, что в результате ракетного удара был уничтожен резерв техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая предназначалась для переброски украинским войскам на Донбассе.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон. Кроме того, были сбиты три беспилотных летательных аппарата, среди которых оказались два «Байрактара ТБ-2».