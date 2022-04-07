Минобороны сообщило о двух сбитых украинских вертолетах в районе Херсона

Минобороны заявило о сбитых вертолетах Ми-8 и Ми-24 ВСУ в районе Херсона

Российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты два украинских вертолета Ми-8 и Ми-24. Об этом в четверг, 7 апреля, журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что военные машины националистов были сбиты в районе украинского города Херсон. Кроме того, в районах Кривого Рога и Трудового Вооруженными силами России были сбиты три беспилотных летательных аппарата, среди которых были два «Байрактар ТБ-2».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов», — добавил генерал-майор.

5 апреля Минобороны России сообщило об уничтожении двух Ми-8, которые пытались прорваться к Мариуполю со стороны моря. По словам Конашенкова, экипажи вертолетов были намерены эвакуировать главарей националистического батальона «Азов».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции РФ в Донбассе. Он уточнил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).