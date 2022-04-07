Стало известно о добровольной сдаче оружия бывшими бойцами теробороны в Херсоне

Российские силовики сообщили о добровольной сдаче оружия экс-бойцами теробороны в Херсоне

В Херсоне бывшие бойцы территориальной обороны добровольно сдают оружие российским военным. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Как сообщил источник в российских силовых ведомствах, экс-бойцы теробороны сдают оружие, полученное ранее от киевских властей. «Как правило, это автоматы Калашникова и патроны к ним. Все оружие украинская сторона раздавала всем желающим гражданским без предоставления каких-либо документов и записей в реестрах для дальнейшего учета», — рассказал собеседник агентства.

14 марта Министерство обороны России сообщило, что украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины разрешил членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны применять ракетные системы. Перечень разрешенного вооружения был расширен, в него, помимо стрелкового оружия, вошли артиллерия, управляемые и неуправляемые ракеты и их составные части, средства управления оружием.