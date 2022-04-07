Стилисты назвали самый модный предмет гардероба на весну и лето 2022 года

Платья и топы с завязками вокруг шеи стали самым модным трендом на весну и лето 2022 года

Топы и платья с завязками вокруг шеи названы самым модным трендом весны и лета 2022 года. Соответствующую информацию приводит издание E-News.

Стилисты рекомендуют обновить летний гардероб, добавив в него предметы одежды, бретели которых завязываются за шеей. Помимо топов и платьев, подобный примем будет актуален в купальниках, бра и прочей пляжной одежде.

В материале отмечается, что упомянутые модели пользовались популярностью в 2000-х годах. Тогда их сочетали с джинсами на низкой посадке и брюками клеш, дополняя образ сумкой-багетом. В 2022-м такие платья и топы появились в новых коллекциях Blumarine и Jacquemus.

Фото: Steve Vas / imago-images.de / Globallookpress.com

В настоящий момент тренду отдают предпочтение многие звезды, в их числе — Белла Хадид, Рианна и Зои Кравиц. Также известно, что для вечеринки в честь победы в трех номинациях «Грэмми» актриса Оливия Родриго выбрала платье Blumarine с завязками на шее. Ее образ был вдохновлен стилем Пэрис Хилтон 2000-х годов.

5 апреля был отмечен тренд на монохромные наряды у знаменитостей. Журналисты обратили внимание, что звезды посетили церемонию награждения кинопремии «Оскар» и музыкальную премию «Грэмми» в образах пастельно-розового цвета. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода актрисы Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок «нью-йоркским розовым».