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Наряды одного цвета стали трендом у знаменитостей

Наряды одного цвета стали трендом у знаменитостей, посетивших в них «Оскар» и «Грэмми»

Фото: Steve Marcus / Reuters

Знаменитости начали массово появляться на публике в нарядах одного цвета и запустили новый тренд. Об этом сообщает новостной портал AP News.

Журналисты обратили внимание, что звезды посетили церемонию награждения кинопремии «Оскар» и музыкальную премию «Грэмми» в образах пастельно-розового цвета. Американский модельер Прабал Гурунг, который создал платье для недавнего выхода актрисы Сары Джессики Паркер, назвал данный оттенок «нью-йоркским розовым».

Известно, что модным упомянутый цвет стал благодаря телезвезде Крисси Тейген, певице Тинаши и рэперше Saweetie, которые прошлись по красной ковровой дорожке в розовых платьях. Помимо них, тренд поддержали хип-хоп-исполнительница Doja Cat, актер Билли Портер, певица Натали Грант и композитор Анжелика Киджо.

Ранее в марте появилась информация о том, что яркие наряды в клоунском стиле, получившие название «клоункор», стали новым трендом благодаря пользователям TikTok и известным дизайнерам. По мнению американского модельера Батшевы Хей, которая продемонстрировала огромные пышные платья, украшенные помпонами и оборками, в своей предосенней коллекции 2022 года, у появления «клоункора» были особые предпосылки. «Шутовской стиль коллекции проистекает из желания повеселиться, отойти от серьезности, которая исходит от всех нас, переживающих очень печальное и трудное время. Мир сейчас настолько страшен и мрачен, что строгой и сдержанной одежды вокруг кажется слишком много», — завила она.

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Майя Пономаренко
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