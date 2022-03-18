Одежда в стиле клоуна стала новым трендом

Яркие наряды в клоунском стиле стали модными благодаря пользователям сети и дизайнерам

Яркие наряды в клоунском стиле, получившие название «клоункор», стали новым трендом благодаря пользователям TikTok и известным дизайнерам. Соответствующий материал приводит британский журнал о моде и искусстве i-D.

Сообщается, что хештег «клоункор» (#clowncore) насчитывает на видеосервисе TikTok 210 миллионов просмотров. Пользователи сети создают модный контент, опираясь на шутовскую тематику: они используют соответствующий макияж и комбинации ярких цветов и принтов. Кроме того, клоунская эстетика стала фигурировать в коллекциях различных брендов и дизайнеров, среди которых Paloma Wool, (Di)vision, Christopher John Rogers и Charles Jeffrey Loverboy.

По мнению американского модельера Батшевы Хей, которая продемонстрировала огромные пышные платья, украшенными помпонами и оборками в своей предосенней коллекции 2022 года, у появления «клоункора» были особые предпосылки. «Шутовской стиль коллекции проистекает из желания повеселиться, отойти от серьезности, которая исходит от всех нас, переживающих очень печальное и трудное время. Мир сейчас настолько страшен и мрачен, что строгой и сдержанной одежды вокруг кажется слишком много», — завила она.

В свою очередь создатель модного контента Келли Хейер отмечает, что возникшая популярность данного стиля объясняется эскапистскими мотивами (от английского слова escape — «побег», «спасение»; понятие, используемое в искусстве, психологии и философии, одно из значений которого заключается в стремлении человека к побегу от реальности — прим. «Ленты.ру»).

«Появляется желание быть несуразными, смешными и напыщенными, когда вокруг распространяется мрак. Нам нужно где-то находить положительные эмоции, и я думаю, что примерка этой одежды, этого костюма клоуна, позволяет перевоплотиться в персонажа и выразить радость», — пояснила Хейер, которая прибегает в своем творчестве к таким архетипам, как Пьеро, Арлекин и цирковой клоун.

При этом создатель модного контента Эстель Де Ла Фуэнте считает тренд на эстетику клоунского наряда «побочным эффектом» продолжающегося возрождения моды начала 2000-х годов. «Это напоминает Dior эпохи [модельера Джона] Гальяно, особенно его осеннюю коллекцию прет-а-порте 2003 года», — подчеркнула она, назвав модельера духовным предшественником «клоункора» из-за его игривых нарядов и фантастического макияжа манекенщиц, демонстрировавших их.

Ранее в марте стало известно, что в моду вернулись так называемые майки-алкоголички, так как многие дизайнеры вдохновились этим базовым предметом гардероба. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Bottega Veneta, Prada, Jacquemus, Loewe и других.