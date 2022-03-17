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Майки-алкоголички вернулись в моду

Майки-алкоголички вновь обрели популярность после появления на Неделях моды

Фото: Shutterstock

Майки-безрукавки белого цвета вновь обрели популярность, появившись в коллекциях люксовых модных домов. Соответствующую информацию передает портал Hypebae.

В статье отмечается, что осенне-зимний сезон 2022 года ознаменовался «возвращением к истокам». Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Bottega Veneta, Prada, Jacquemus, Loewe и других.

При этом дизайнеры продемонстрировали безрукавки как в классическом стиле, так и в собственной интерпретации. Например, на показе модельера Матье Блази, сотрудничающего с итальянским модным брендом Bottega Veneta, манекенщицы дефилировали по подиуму в джинсах и белых майках простого кроя.

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В то же время Prada добавила на изделия свой логотип в виде черного треугольника, расположенного в зоне грудной клетки. В свою очередь, японский бренд Sacai при работе над майками использовал прозрачные ткани, оформленные атласной лентой.

Ранее в марте модный редактор Элинор Блок (Elinor Block) назвала четыре вида кожаных курток, популярность которых не падает с годами. В их число вошли байкерская кожаную куртка, которая обрела статус «культовой классики», а также просторная куртка-рубашка, которая придает силуэту четкие линии, но при этом не сковывает движения.

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Алина Гостева
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