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Названы четыре вечно модных фасона кожаных курток

Модный редактор Блок внесла байкерскую куртку в число неустаревающих нарядов

Фото: Tyler Nix / Unsplash

Модный редактор портала Who What Wear Элинор Блок (Elinor Block) назвала четыре вида кожаных курток, популярность которых не падает с годами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В число неустаревающих предметов гардероба специалистка внесла байкерскую кожаную куртку, которая обрела статус «культовой классики». По словам Блок, каждому следует приобрести изделие данного фасона, поскольку оно сочетается с вещами любого стиля.

Тем, кто предпочитает минималистичные тенденции, редактор советует обратить внимание на кожаный пиджак, свободный крой которого делает его универсальной повседневной одеждой. В настоящее время подобный фасон представлен как в сегменте массмаркетового рынка, так и в линейках люксовых брендов, отметила специалистка.

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Помимо этого, эксперт посоветовала выбирать просторную куртку-рубашку, которая придает силуэту четкие линии, но при этом не сковывает движения. Также, по мнению Блок, свою актуальность не теряют кожаные куртки, застегивающиеся на пуговицы.

Ранее в марте модный редактор Мадлин Дангманн (Madeline Dangmann) назвала платье поверх штанов трендом весны 2022 года. По словам специалистки, названная комбинация будет актуальна для женщин, поскольку позволит носить весенние наряды даже при невысокой температуре воздуха.

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Алина Гостева
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