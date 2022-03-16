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Платье поверх штанов назвали новым трендом весны 2022 года

Модный редактор рассказала, что сочетание платья и брюк станет актуальным весной 2022 года

Фото: Shutterstock

Модный редактор журнала Glamour Мадлин Дангманн (Madeline Dangmann) рассказала, какая популярная в 2000-х годах одежда вновь станет модной в весеннем сезоне 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

По словам специалистки, платье, надетое поверх штанов, окажется трендовым сочетанием текущего сезона. Названная комбинация будет актуальна для женщин, поскольку позволит носить весенние наряды даже при невысокой температуре воздуха.

Так, например, платья длины миди будут выигрышно смотреться в комплекте с прямыми джинсами, легинсами или укороченными кожаными брюками. В то же время поклонницам уличного стиля подойдут платья-рубашки на пуговицах длины миди или макси в сочетании с брюками. При этом подобные изделия рекомендуется застегивать только в верхней части — примерно до талии, заявила Дангманн.

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Отмечается, что в нарядах данного стиля знаменитости появлялись на красных ковровых дорожках различных премий в начале нулевых. Среди звезд, отдававших предпочтение подобным нарядам, актриса Джессика Альба и певица Майли Сайрус.

Ранее в марте модные редакторы назвали девять предметов одежды, различные комбинации которых помогут создавать стильные образы в течение весеннего сезона. Так, например, в список вошли тренчи и обувь из парусины, белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами.

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Алина Гостева
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