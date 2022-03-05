Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилисты назвали незаменимые в весеннем гардеробе вещи

Редакторы Who What Wear отнесли тренчи к незаменимым элементам весеннего гардероба

Фото: Craig Whitehead / Unsplash

Редакторы модного портала Who What Wear назвали девять предметов одежды, различные комбинации которых помогут создавать стильные образы в течение весеннего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В список экспертов вошли как новинки из ассортимента модных брендов, так и вещи из дизайнерских коллекций прошлых лет. По мнению специалистов, тем, кто хочет выглядеть модно в нынешнем сезоне, но не желает полностью обновлять содержимое гардероба, стоит обратить внимание на свою старую одежду и обувь. Например, по-прежнему актуальными останутся тренчи и обувь из парусины.

При этом для создания женственных образов стилисты советуют выбирать белые блузки, джинсовые юбки средней длины и платья с пышными рукавами. «Все мы знаем, что весна и платья сочетаются так же, как зима и дубленки, и в этом сезоне особенно популярен фасон с пышными рукавами. Носите его с колготками и ботинками, пока температура не поднимется выше», — посоветовали они.

Материалы по теме:
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта

Кроме того, отмечается, что в гардероб следует добавить брючные костюмы из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также комбинезоны и укороченные штаны, которые могут выступить альтернативой джинсам. В качестве стильного аксессуара редакторы рекомендуют приобрести сумку с короткими ручками.

В феврале стилисты назвали пять главных модных трендов на весну 2022 года. В список вошли трикотажные свитера в черную, синюю или красную полоску и тренчи базовых оттенков. Помимо этого, популярность приобретут черные или коричневые лоферы, мокасины и сандалии на плоской подошве из искусственной или натуральной кожи и однотонные брюки. Дополнить наряд, по мнению экспертов, можно с помощью сумок среднего размера, платков с нейтральным принтом, солнцезащитных очков продолговатой формы, черным ремнем и крабиком для волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.