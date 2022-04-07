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Во Владимире проведут выставку «Страхи темноты»

Во Владимире проведут выставку художницы Валентины Ивакиной под названием «Страхи темноты»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Выставку местной журналистки и художницы Валентины Ивакиной проведут во Владимире в центре «Флигель». Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, экспозиция, состоящая из 20 картин, получила название «Страхи темноты». Автор работ призналась, что во время написании рисунков, на которые она потратила полтора месяца, вдохновлялась собственными страхами. «Основной посыл: только нам решать, чем станут для нас наши страхи — врагами или напарниками. Это основной вопрос, который я задавала себе во время работы», — уточнила она.

Известно, что помимо картин на выставке будут представлены интерактивные объекты. Например, ящик, в котором посетители смогут кричать, и тем самым бороться со своими страхами. Вдобавок Ивакина записала аудио «Молитвы благодарности», в которых она говорила «спасибо» всему хорошему, что происходило с ней за десять дней.

Выставка будет работать ежедневно с 9 по 28 апреля. Отмечается, что каждый выходной в 15 часов дня художница будет проводить авторскую экскурсию. Вход для всех гостей — бесплатный.

Ранее сообщалось, что в Калуге с 12 по 16 апреля пройдет международный кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут 10 документальных фильмов о космосе. Показы будут проводиться в Инновационном культурном центре и в научной библиотеке Белинского. Для посещения мероприятия надо будет пройти регистрацию, она откроется 1 апреля.

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Майя Пономаренко
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