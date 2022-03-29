В Калуге покажут 10 документальных фильмов о космосе

В Калуге с 12 по 16 апреля пройдет международный кинофестиваль «Циолковский», на котором покажут 10 документальных фильмов о космосе. Об этом сообщает издание KalugaPoisk.

Зрители смогут увидеть картины «Космос: Сделано в Италии — от истоков до проекта Сан-Марко» (Италия, 2021 год), «Большой взрыв, зов истоков» (Франция, 2021 год), «Земля: Верхняя точка» (Россия, 2021 год), «Космический рейс: Миссия на Марс» (Россия. 2021 год), «Великое путешествие» (Греция, 2021 год), «Земля и Солнце Всеволода» (Россия, 2021 год), «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС» (Россия, 2021 год), «История Коллинза — Соединяя Луну и Землю: Шаги к Луне» (США, 2021 год), «Наш МИР» (Россия, 2021 год), «Хранители Звезд» (Россия. 2020 год).

Показы будут проводиться в Инновационном культурном центре и в научной библиотеке Белинского. Для посещения мероприятия надо будет пройти регистрацию, она откроется 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Саратове 9 марта, в день рождения Юрия Гагарина, открылась выставка в его честь. На выставке будут представлены экземпляр книги «Дорога в космос. Рассказ летчика-космонавта СССР» (издание 1963 года), автором которой является Юрий Гагарин; фотографии визита первого космонавта планеты на Саратовский завод приемно-усилительных ламп «ПУЛ» (ныне ОАО «Рефлектор») в 1965 году, а также пентоды (приемно-усилительные лампы для радиоэлектронной аппаратуры), которые использовались в ракетно-космической технике. Все экспонаты отражают эпизоды биографии Гагарина, связанные с Саратовской областью.