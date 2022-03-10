В Саратове открыли выставку ко дню рождению Гагарина

В Саратовском историческом парке Россия — Моя история 9 марта в день рождения космонавта Юрия Гагарина открылась выставка «Музейная коллекция. Новый виток». Об этом сообщает «Деловой Саратов».

Как рассказала заместитель директора по научной работе Ольга Гришанина, новый выставочный проект представляет предметы, недавно поступившие в фондовую коллекцию парка. «Свой музейный фонд мы начали формировать в 2021 году. На сегодняшний день в нашей коллекции уже свыше 300 предметов, большая часть которых посвящена космической тематике», — сказала она.

На выставке будут представлены экземпляр книги «Дорога в космос. Рассказ летчика-космонавта СССР» (издание 1963 года), автором которой является Юрий Гагарин; фотографии визита первого космонавта планеты на Саратовский завод приемно-усилительных ламп «ПУЛ» (ныне ОАО «Рефлектор») в 1965 году, а также пентоды (приемно-усилительные лампы для радиоэлектронной аппаратуры), которые использовались в ракетно-космической технике. Все экспонаты отражают эпизоды биографии Гагарина, связанные с Саратовской областью.