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Звезда «Отступников» решил избавиться от огромного поместья в США

Актер Марк Уолберг выставил на продажу поместье в Беверли-Хиллз за 87,5 миллиона долларов

Фото: Christopher Khoury / Globallookpress.com

Американский актер Марк Уолберг решил избавиться от своего огромного поместья в США. Звезда фильма «Отступники» выставил на продажу недвижимость в калифорнийском городе Беверли-Хиллз, пишет TMZ.

На территории имения находится главный мега-особняк с 12 спальнями и 20 ванными, а также отдельный дом для гостей — общая жилая площадь двух зданий достигает 2,8 тысячи квадратных метров. Сам Уолберг приобрел недвижимость в 2009 году за 8,25 миллиона долларов и годами занимался преображением участка. Новому владельцу придется заплатить за покупку поместья 87,5 миллиона долларов (около 7,3 миллиарда рублей).

Поместье располагает полноценной библиотекой, бассейном с водопадом, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, частным SPA-салоном, винным погребом на пять тысяч бутылок, оборудованным кинозалом, помещениями для прислуги и даже отдельным входом для СМИ.

Ранее звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс купила дом известной актрисы Минни Драйвер. Артистка заплатила за недвижимость в Лос-Анджелесе 3,6 миллиона долларов. За эти деньги Робертс получила одноэтажный дом с двумя спальнями, двумя ванными, отдельной уборной, двумя гостиными, в одной из которых имеются камин и встроенные в стены книжные шкафы, а также оборудованной необходимой техникой кухней.

Нина Ташевская
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