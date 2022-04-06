Звезда «Американской истории ужасов» купила дом известной актрисы

Актриса Эмма Робертс купила дом в Лос-Анджелесе за 3,6 миллиона долларов

Звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс купила дом известной актрисы Минни Драйвер. Артистка заплатила за недвижимость в Лос-Анджелесе 3,6 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Известная по фильмам «Умница Уилл Хантинг» и «Призрак оперы» Драйвер приобрела построенный в 1940-х особняк в районе Голливуд-Хиллз в 2014 году за 2,5 миллиона долларов. С момента покупки она провела масштабную реновацию вместе с дизайнером Питером Данэмом, расширив площадь жилья и изменив интерьер.

В одноэтажном доме две спальни, две ванные, отдельная уборная, две гостиные, в одной из которых имеются камин и встроенные в стены книжные шкафы, а также оборудованная современной бытовой техникой кухня. В хозяйской комнате есть большая гардеробная и выход на задний двор с бассейном, спа-зоной и небольшой деревянной беседкой. Интерьер отличается преобладанием белого цвета, яркими акцентами и полами с паркетным покрытием. Помимо основного здания, на участке в 20 соток располагается гостевой коттедж еще с одной спальней и ванной. Общая площадь жилых построек составляет 250,8 квадратного метра.

В марте особняк в Лос-Анджелесе продал сыгравший вместе с Робертс в «Американской истории ужасов» Мэттью Моррисон. Актер получил за дом с тремя спальнями и двумя ванными 4,2 миллиона долларов, личность нового хозяина недвижимости неизвестна.