Звезда «Американской истории ужасов» избавился от особняка в Голливуде

Американский актер Мэттью Моррисон избавился от особняка в США. Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Хор» выставил дом на продажу в начале февраля и получил за него 4,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Объект под названием La Reve находится в районе Голливуд Хиллс. Площадь участка составляет 40,4 сотки, а площадь дома — 288 квадратных метров. Внутри три спальни, две ванные, отдельная уборная, просторная гостиная с камином и балкон. Снаружи — крытая гостиная и бассейн. Личность нового владельца недвижимости пока неизвестна.

Моррисон купил особняк в 2010 году за 1,2 миллиона долларов. После переезда актер потратил около миллиона на масштабный ремонт — постройку расширили на 100 квадратных метров, добавив еще одну спальню. Вместе с Мэттью в особняке жили его жена и двое детей. Моррисон признался, что ему грустно покидать дом, в котором хранится много воспоминаний о прошлом его семьи. Ранее актер рассказал, что решил выставить дом на продажу ради возможности больше путешествовать.

В феврале недвижимость в Лос-Анджелесе продал известный певец Фаррелл Уильямс. Артист получил за роскошную резиденцию со скейт-парком и кинотеатром 9,2 миллиона долларов. При покупке дома в 2015 году Уильямс заплатил за него 7,1 миллиона.