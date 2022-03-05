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Звезда «Американской истории ужасов» избавился от особняка в Голливуде

Звезда «Американской истории ужасов» Мэттью Моррисон продал дом в США за $4,2 млн

Фото: Globallookpress.com

Американский актер Мэттью Моррисон избавился от особняка в США. Звезда сериалов «Американская история ужасов» и «Хор» выставил дом на продажу в начале февраля и получил за него 4,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Объект под названием La Reve находится в районе Голливуд Хиллс. Площадь участка составляет 40,4 сотки, а площадь дома — 288 квадратных метров. Внутри три спальни, две ванные, отдельная уборная, просторная гостиная с камином и балкон. Снаружи — крытая гостиная и бассейн. Личность нового владельца недвижимости пока неизвестна.

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Моррисон купил особняк в 2010 году за 1,2 миллиона долларов. После переезда актер потратил около миллиона на масштабный ремонт — постройку расширили на 100 квадратных метров, добавив еще одну спальню. Вместе с Мэттью в особняке жили его жена и двое детей. Моррисон признался, что ему грустно покидать дом, в котором хранится много воспоминаний о прошлом его семьи. Ранее актер рассказал, что решил выставить дом на продажу ради возможности больше путешествовать.

В феврале недвижимость в Лос-Анджелесе продал известный певец Фаррелл Уильямс. Артист получил за роскошную резиденцию со скейт-парком и кинотеатром 9,2 миллиона долларов. При покупке дома в 2015 году Уильямс заплатил за него 7,1 миллиона.

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Александра Качан
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