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Известный певец избавился от резиденции со скейт-парком и кинотеатром

Певец Фаррелл Уильямс продал дом в Лос-Анджелесе за 9,2 миллиона долларов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американский певец Фаррелл Уильямс избавился от резиденции в Лос-Анджелесе. Артист получил за недвижимость 9,2 миллиона долларов, сообщает Mansion Global.

Площадь расположенного в жилом районе Голливуд Хилс особняка составляет 557,4 квадратных метра. Внутри находятся пять спален, пять ванных, гостиная с камином и кухня. Снаружи — кинотеатр, скейт-парк, бассейн длиной 21,3 метра, спа, несколько террас, а также гостевой дом с одной комнатой. Площадь всего участка — 60 соток. Объект построили в 2007 году по проекту известного архитектора из США Хаги Бельцберг.

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Уильямс приобрел недвижимость в 2015 году за 7,1 миллиона долларов. Впервые он выставил дом на продажу в мае 2020 года, планируя получить от покупателя 12 миллионов долларов. Певец не смог продать резиденцию и в декабре снизил цену до 9,9 миллиона долларов. В феврале 2022-го ему пришлось сделать еще одну скидку, после чего резиденция обрела нового владельца, личность которого неизвестна.

Ранее свою резиденцию в Лос-Анджелесе выставил на продажу шотландский диджей Кельвин Харрис. Музыкант рассчитывает получить за недвижимость 25 миллионов долларов — на десять миллионов долларов больше, чем сам артист заплатил за объект в 2014 году. Харрис значительно поднял стоимость из-за масштабных ремонтных работ, которые провел на территории особняка за последующие после приобретения дома восемь лет.

Александра Качан
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