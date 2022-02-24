Известный диджей решил избавиться от резиденции за десятки миллионов долларов

Известный диджей и поп-исполнитель шотландского происхождения Кельвин Харрис решил избавиться от одного из своих особняков в США. Музыкант выставил на продажу имение в районе Лос-Анджелеса Беверли-Крест (Beverly Crest), которым владел последние восемь лет, пишет The Los Angeles Times.

От продажи недвижимости Харрис рассчитывает получить 25 миллионов долларов (более двух миллиардов рублей) — на 10 миллионов долларов больше, чем сам заплатил за покупку в 2014 году. Такая стоимость обусловлена масштабным ремонтом, который диджей провел на территории за время пребывания.

На участке площадью более одного гектара расположены пять строений — главный дом, двухэтажный гостевой дом с двумя студиями звукозаписи, гараж на пять автомобилей, который трансформируется в кинотеатр, помещение для охраны и отдельный тренажерный зал. Фасады основного особняка окрашены в белый цвет и украшены живыми изгородями.

В отделке помещений использовано дерево, мрамор и кирпич. В целом на территории имения 10 спален и 12 ванных комнат. Во дворе есть несколько садов, бассейн с зоной отдыха и беседкой, а также баскетбольная площадка и стол для игры в пинг-понг.

В июне 2021 года французский диджей Дэвид Гетта выставил на продажу элитную квартиру в Майами-Бич за 14 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей). Однако сумму за приобретение недвижимости музыкант захотел получить в криптовалюте — в биткоинах или Ethereum.