Дэвид Гетта решил продать элитную квартиру за биткоины

Французский диджей Дэвид Гетта выставил на продажу свою элитную квартиру в Майами-Бич за 14 миллионов долларов. В качестве оплаты музыкант решил принимать и криптовалюту: ему подойдут как биткоины, так и Ethereum.

Квартира находится на 37 этаже комплекса кондоминиумов Setai Residences, ее площадь — 223 квадратных метров. В ней три спальни и столько же ванных комнат, вид из окон открывается на город и океан.

Эту квартиру диджей купил в 2018 году за 9,5 миллионов долларов, до этого она принадлежала миллиардеру из Нью-Йорка Ричарду Лефраку. Гетта не жил там постоянно, поэтому сдавал недвижимость в аренду за 28 тысяч долларов в неделю.

Ранее неизвестный заплатил 157,5 миллиона долларов за две квартиры в небоскребе, расположенном рядом с «улицей миллиардеров» на Манхэттене. Это стало одной из самых дорогих сделок с недвижимостью в Нью-Йорке.

Одна квартира площадью 550 квадратных метров, занимающая весь 60-й этаж здания 220 Central Park South, была продана за 82,5 миллиона долларов, другая — этажом выше — за 75 миллионов долларов. Личность покупателя установить не удалось.