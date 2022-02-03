Звезда сериала «Хор» продаст роскошный дом ради путешествий

Американский актер Мэттью Моррисон выставил на продажу фермерский дом в Лос-Анджелесе. Звезда сериала «Хор» решил избавиться от недвижимости ради путешествий с женой и детьми, сообщает Mansion Global.

Площадь двухэтажного дома составляет 288 квадратных метров. Внутри есть три спальни, просторная гостиная с камином и балкон. Площадь всего участка занимает около 40,4 сотки земли. Снаружи расположены бассейн и крытая гостиная. Моррисон хочет получить за недвижимость 4,2 миллиона долларов (около 312,5 миллиона рублей).

Актер приобрел объект в 2010 году, а в 2015-м вложил около миллиона долларов в капитальный ремонт. Он расширил постройку на 100 квадратных метров и добавил еще одну спальню. «Мы с женой много работали над этим домом, чтобы он стал именно таким, как мы хотели. Нам грустно покидать место, в котором хранится столько воспоминаний», — рассказал актер.

Решение выставить недвижимость на продажу продиктовано желанием пары больше путешествовать — Моррисон и его супруга планируют потратить полученные с продажи дома деньги на поездки.

В феврале от дома в Лос-Анджелесе избавилась дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн. Художница продала недвижимость за 2,2 миллиона долларов, сделав неизвестному покупателю скидку — изначально она планировала получить за особняк 2,5 миллиона долларов.