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Дочь Курта Кобейна продала дом неизвестному

Фрэнсис Бин Кобейн продала дом в Лос-Анджелесе за 2,2 миллиона долларов

Фото: Globallookpress.com

Дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн продала дом в Лос-Анджелесе. Личность нового владельца недвижимости неизвестна, сообщает Dirt.

Кобейн продала дом за 2,2 миллиона долларов. Она выставила недвижимость на продажу в 2021 году, рассчитывая получить за нее 2,5 миллиона долларов. Сама Фрэнсис Бин купила особняк в районе Голливудских холмов чуть меньше двух лет назад, заплатив за него 1,9 миллиона долларов.

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Двухэтажный дом расположен на территории площадью 11,7 сотки. Внутри особняка площадью 278,7 квадратных метра есть три спальни и две ванные. К основному зданию примыкает гостевой домик с одной спальней и ванной, просторной гостиной, кухней и выходом на веранду. Снаружи находятся два гаража.

В январе в США предложили пожить в доме из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро. Недвижимость в штате Айдахо выставили на продажу за 15,9 миллиона долларов. На участке располагается основной дом, амбар и гостевая пристройка — именно в ней располагалась закусочная из знаменитой киноленты.

Александра Мирошникова
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