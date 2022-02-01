Дочь Курта Кобейна продала дом неизвестному

Дочь Курта Кобейна Фрэнсис Бин Кобейн продала дом в Лос-Анджелесе. Личность нового владельца недвижимости неизвестна, сообщает Dirt.

Кобейн продала дом за 2,2 миллиона долларов. Она выставила недвижимость на продажу в 2021 году, рассчитывая получить за нее 2,5 миллиона долларов. Сама Фрэнсис Бин купила особняк в районе Голливудских холмов чуть меньше двух лет назад, заплатив за него 1,9 миллиона долларов.

Двухэтажный дом расположен на территории площадью 11,7 сотки. Внутри особняка площадью 278,7 квадратных метра есть три спальни и две ванные. К основному зданию примыкает гостевой домик с одной спальней и ванной, просторной гостиной, кухней и выходом на веранду. Снаружи находятся два гаража.

В январе в США предложили пожить в доме из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро. Недвижимость в штате Айдахо выставили на продажу за 15,9 миллиона долларов. На участке располагается основной дом, амбар и гостевая пристройка — именно в ней располагалась закусочная из знаменитой киноленты.