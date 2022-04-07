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В Татарстане пройдет суперфинал молодежного конкурса «Созвездие-Йолдызлык»

В Татарстане пройдет суперфинал молодежного конкурса эстрады «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: yold.ru

В Республике Татарстан пройдет суперфинал XXII ежегодного молодежного конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что в суперфинал прошли 5,5 тысячи детей республики. Как заявил генпродюсер фестиваля Дмитрий Туманов, в 2022 году главы районов Татарстана увеличили объем финансирования фестивального движения, увидев в нем потенциал для «формирования будущего фонда творческой интеллигенции региона».

Конкурс пройдет с 9-го по 13 апреля, финалисты получат право выступить на двух гала-концертах проекта. На сценах будут объявлены имена победителей фестиваля.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Союзмультфильма» в честь Дня российской анимации проведут открытый онлайн-урок для школьников и расскажут им о закулисье создания мультфильмов.

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Евгений Шульгин
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