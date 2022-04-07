Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил о возвращении иностранных посольств в Киев

Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал дипмиссии возобновить работу

Фото : Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал другие дипмиссии возобновить работу. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в столицу возвращаются и посольства других государств. «Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Раньше в Киеве возобновило работу посольство Словении... Я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами, со всеми, кто смелый — возвращайтесь», — призвал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что представители Украины встретятся со странами-гарантами безопасности без участия России. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности. Только после этого представители Украины встретятся с Россией.

«Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля», — рассказал Зеленский. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полиция Тель-Авива начала штурм здания в поисках террориста
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали старым и невезучим
Кадыров рассказал о превращении «Азовстали» в крепость с бункером
Зеленский заявил о возвращении иностранных посольств в Киев
США задумались о высылке российских дипломатов
Названа схема возврата денег с Asos и Airbnb
ВОЗ предупредила о распространении самого заразного штамма коронавируса
В ДНР сообщили о 33 пострадавших в результате обстрела ВСУ в Мариуполе
Вучич объяснил голосование Сербии за выход России из СПЧ ООН
Американские военные пострадали при обстреле на востоке Сирии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.