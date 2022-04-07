Зеленский заявил о возвращении иностранных посольств в Киев

Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал дипмиссии возобновить работу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении посла Литвы в Киев и призвал другие дипмиссии возобновить работу. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в столицу возвращаются и посольства других государств. «Вчера вернулось посольство Турции. Сегодня вернулся посол Литвы. Раньше в Киеве возобновило работу посольство Словении... Я ожидаю возможности встретиться со всеми, кто с нами, со всеми, кто смелый — возвращайтесь», — призвал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что представители Украины встретятся со странами-гарантами безопасности без участия России. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности. Только после этого представители Украины встретятся с Россией.

«Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля», — рассказал Зеленский. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности.