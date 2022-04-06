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Зеленский пообещал встречу со странами-гарантами безопасности Украины без России

Президент Зеленский анонсировал переговоры с гарантами безопасности Украины без России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представители Украины встретятся со странами-гарантами безопасности страны без участия России. Встречу анонсировал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили, эту встречу, представители стран будущих гарантов. Это касается США, Британии, Турции, Польши, Германии, Франции, Израиля», — рассказал Зеленский. Он пояснил, что на переговорах Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности. Только после этого представители Украины встретятся с Россией.

Такая встреча, по словам Зеленского, необходима для того, чтобы согласовать степень поддержки Украины разными странами и дать определение гарантиям безопасности. Украинский президент полагает, что это не займет много времени, так как само намерение предоставить гарантии страны уже подтвердили.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Зеленскому с призывом самораспуститься. Так внешнеполитическое ведомство ответило на заявления украинского лидера о необходимости исключить Россию из Совбеза ООН или принять решение о роспуске этого органа.

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Дмитрий Настасьев
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