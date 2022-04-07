Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыты перспективы российского «Зевса»

«Роскосмос»: ядерный буксир «Зевс» можно будет обслуживать на орбите

Фото: Bill Ingalls / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Возможности российского «Зевса» как межпланетной транспортной системы должны быть гибкими с точки зрения масштабируемости. О создаваемом ядерном буксире в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

По его словам, в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

Исполнительный директор не исключил возможность технического обслуживания буксира на орбите. «Например, это можно делать с помощью многофункционального многоразового крылатого корабля, способного не только дозаправить буксир расходуемыми компонентами, но и обеспечить при необходимости диагностику и выполнение ремонтных операций», — сказал он.

Блошенко уточнил, что базовая мощность «Зевса» составит около 500 киловатт. «В то же время с точки зрения конструктивных особенностей закладываемые решения легко масштабируются на последующих модификациях буксира до одного мегаватта», — отметил менеджер.

Материалы по теме:
Маск против Безоса: как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
Маск против Безоса:как богатейшие бизнесмены планеты конкурируют за космос
3 декабря
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа

В декабре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».

В августе того же года глава госкорпорации заявил о прорывных результатах для «Роскосмоса», которые даст испытание капельного холодильника-излучателя для «Зевса» на Международной космической станции (МКС). По его мнению, ядерный буксир позволит перемещать крупные станции и орбитальные модули по Солнечной системе и за ее пределами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Трюдо пообещал не высылать российских дипломатов
В Госдуме разъяснили закон об ответственности СМИ за воспроизведение фейков
В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса
Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Семь месяцев тренировок изменили блогершу до неузнаваемости
Две российские школьницы провалились под лед на реке и попали на видео
Крупнейший видеоресурс России внедрил уникальную технологию
Warner Bros. приостановила работу со звездой «Флэша» после его ареста
Всемирная ассоциация олимпийцев выступила против отстранения россиян
Европа откажется от российского угля позже срока
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.