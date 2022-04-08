106-летняя женщина поделилась секретом долголетия

106-летняя Энн Кэрролл из Новой Зеландии назвала активный образ жизни причиной долголетия

Долгожительница из Новой Зеландии, которая отпраздновала очередной день рождения в феврале, поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает Stuff.

Энн Кэрролл родилась 23 февраля 1916 года в шотландском Глазго, а после Второй мировой войны перебралась в Новую Зеландию вместе с двоюродным братом. Там она познакомилась с будущим мужем, и у них родились двое детей. В юности Кэрролл выучилась на стенографистку, а позже работала с супругом на семейной ферме.

Сегодня 106-летняя женщина живет в доме престарелых в городе Нельсон на Южном острове. Она назвала причинами своего долголетия позитивный настрой и активный образ жизни. Кэрролл принимала активное участие в работе Университета третьего возраста в родном городе и водила машину до 92 лет. Долгожительница несколько раз бывала за границей, однако в Великобританию так и не вернулась, хотя ее звали родственники, оставшиеся там.

В настоящее время, хотя у пенсионерки постепенно ухудшается зрение, она продолжает читать книги и журналы, старается каждый день гулять на свежем воздухе и регулярно принимает гостей.

Ранее 107-летняя жительница США назвала причину своего долголетия. Клара Ломангино считает, что прожила так долго благодаря особой заправке для спагетти.