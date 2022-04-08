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Макрон заявил о готовности принять новые санкции против России

Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз готов принять новые санкции против России
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Его слова опубликованы в Twitter.

Макрон возмутился тем, что украинцам приходится бежать из родных городов, и заявил, что приветствует их в «союзе мира». Президент также заявил, что Евросоюз готовит новые санкции против России, однако не уточнил, считает ли российские войска причастными к удару по Краматорску.

8 апреля по городу ударили ракетой «Точка-У», снаряд упал рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения. Как минимум 30 человек погибли.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) обвинил украинских военных в нанесении удара по Краматорску. «Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию из городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать, — железнодорожные станции, вокзал», — заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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Виктория Кондратьева
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