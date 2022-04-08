В ДНР обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара по Краматорску

Штаб теробороны ДНР обвинил ВСУ в нанесении удара «Точкой-У» по Краматорску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по городу Краматорск. Об этом штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве обвинили украинских военных в нанесении удара по Краматорску с помощью тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». Отмечается, что обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что решение правительства Украины о применении артиллерии и ракет отрядами территориальной обороны станет причиной массовых жертв и уничтожения гражданской инфраструктуры. По его мнению, к таким последствиям приведет отсутствие у бойцов теробороны минимальных навыков обращения с таким вооружением.