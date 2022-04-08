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Финляндия разрешила вернуть задержанные на границе с Россией картины

МИД Финляндии разрешил вернуть задержанные на границе предметы искусства в Россию

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Власти Финляндии разрешили вернуть предметы российских музейных коллекций, задержанные на границе, в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Изменения в законодательство [в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС] вступят в силу 9 апреля, эти изменения включают в себя возможность выдавать разрешения на перевозку в Россию предметов искусства, относящихся к официальному культурному сотрудничеству», — отмечается в заявлении МИД Финляндии.

4 апреля на российско-финской границе были задержаны несколько транспортных средств с товарами для России, подпадающими под санкции ЕС. По информации ряда СМИ, в грузовиках находилось более 200 произведений искусства, в том числе картины, которые участвовали в выставке в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

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Виктория Кондратьева
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