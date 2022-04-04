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Швыдкой сообщил о задержании в Финляндии российских картин из-за санкций

Михаил Швыдкой сообщил о задержании в Финляндии российских картин из-за санкций Евросоюза

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

При пересечении финско-российской границы были задержаны произведения искусства из России. Об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости.

По его оценке, это объясняется санкциями, введенными Евросоюзом. «Задержка музейных коллекций возникла на границе с Хельсинки — это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации», — заявил Швыдкой. Он добавил, что в настоящее время в ситуации разбираются российские дипломаты, Минкультуры и директора музеев, предоставивших картины для выставок.

Таможня Финляндии также подтвердила задержку 2-4 апреля транспортных средств с товарами для России, попадающими под санкции ЕС. По информации ряда СМИ, в грузовиках находилось более чем 200 произведений искусства, которые участвовали в выставке в Милане «Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей».

Ранее стало известно, что Лондонская национальная галерея переименовала полотно французского живописца Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинские танцовщицы». Представители музея заявили, что название пастели на протяжении многих лет являлось предметом дискуссий, но администрация учреждения культуры сочла нынешнюю ситуацию «подходящим моментом, чтобы обновить название».

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Сергей Равин
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